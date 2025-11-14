La duquesa de Edimburgo se reúne con el presidente de Perú, tras conocer la Amazonía

El mandatario y la esposa del príncipe Eduardo, hermano menor del rey Carlos III, sostuvieron un diálogo cordial en la Sala de Embajadores de Palacio de Gobierno y expresaron el mutuo interés por seguir cooperando entre ambos países, según informó la Presidencia de la República.

Se trata de la primera vez que la duquesa de Edimburgo visita el Perú, donde cumplirá una agenda de trabajo centrada en la promoción de causas sociales y ambientales.

El jueves, Rhys-Jones visitó la región Loreto junto al embajador del Reino Unido en Perú, Gavin Cook, para reunirse con mujeres indígenas que protegen la Amazonía, quienes le dieron a conocer sus historias de vida y su labor a favor del patrimonio cultural y el cambio climático.

Desde 1999, año de su boda con el príncipe Eduardo, Sophie Helen Rhys-Jones ha centrado su labor en actividades filantrópicas y de apoyo a organizaciones benéficas.

El embajador Cook informó en su cuenta de la red social X que visitaron la comunidad 20 de Enero, ubicada en la reserva nacional Pacaya Samiria, en Loreto, donde junto al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la multinacional peruana de bebidas Aje impulsaron un proyecto que "une conservación y desarrollo sostenible".

"Un honor mostrarle cómo los superfrutos amazónicos y la bioeconomía generan oportunidades y desarrollo", destacó el diplomático sobre la visita de la duquesa de Edimburgo.