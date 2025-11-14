La inflación española sube una décima en octubre, hasta 3,1 %, por subida de electricidad

El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó este viernes los datos adelantados hace dos semanas, con la inflación subyacente (sin energía y alimentos frescos) en el 2,5 %, una décima más que en el mes anterior y su tasa más elevada desde diciembre de 2024.

La aceleración del índice de precios de consumo (IPC) se debe, principalmente, al grupo de la vivienda, cuya tasa anual aumentó cuatro décimas, hasta el 7,5 %, debido a una mayor subida de los precios de la electricidad respecto a octubre de 2024.

La inflación española encadena cinco meses consecutivos al alza, desde mayo (2 %), a excepción de agosto, que se mantuvo estable en el 2,7 %, y se mantiene lejos del mínimo de septiembre de 2024 (1,5 %).

De los componentes de la cesta de la compra, los huevos son el elemento que más subió en octubre en tasa interanual, un 22,5 %, seguidos del café (19,4 %) y de la carne de vacuno (17,8 %).

Por contra, el aceite de oliva, un producto básico en la dieta española, fue el que más redujo su precio, un 41,6 % en el último año, aunque desde enero de 2021 acumula un aumento del 53,7 %.

También bajaron el azúcar, un 13,5 %, y las patatas, un 3,4 %, entre otros productos.

Al margen de los alimentos, lo que más se encareció respecto a un año antes fue la recogida de basura (30,3 %), la joyería y bisutería (26,8 %).

En comparación mensual, los precios de consumo subieron un 0,7 % respecto a septiembre.

Respecto a los datos armonizados para la comparación con Europa, la tasa de variación anual del IPCA en octubre se situó en el 3,2 %, dos décimas más que la registrada en el mes anterior, y la variación mensual aumentó un 0,5 %.