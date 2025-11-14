La nueva Fuerza de Eliminación de Pandillas mata a varios presuntos pandilleros en Haití

La GSF inició operaciones el mes pasado, después de que el 30 de septiembre el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una resolución para su despliegue en el país, y contará con hasta un máximo de 5.500 efectivos policiales o militares, asistidos por 50 civiles, con un mandato inicial de 12 meses.

Durante esta operación en la comuna de Croix-des-Bouquets, feudo de la banda 400 Mawozo que dirige Lanmò San Jou, se utilizaron varios helicópteros y drones kamikazes, de acuerdo con un comunicado de la Policía Nacional.

Informaciones no confirmadas que circulan en las redes sociales sugieren que el colaborador más cercano del jefe de la banda, Ti Lion, habría sido asesinado durante la operación.

Varios de los helicópteros utilizados fueron alcanzados por balas y uno de ellos fue abandonado tras un aterrizaje forzoso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Esta maniobra fue necesaria tras los rumores que apuntaban a un fallo mecánico", según la institución policial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras este incidente, los agentes que se encontraban a bordo fueron puestos a salvo y trasladados por unidades terrestres.

Antes de evacuar el lugar procedieron a incendiar el aparato, evitando así que "cayera en malas manos", detalló el comunicado.

Desde hace varios días, la Policía Nacional de Haití busca "desmantelar los focos de bandidos criminales establecidos (en varias áreas), con el fin de facilitar que los ciudadanos pacíficos puedan circular libremente".

Esta serie de operaciones se ha puesto en marcha después de que el jefe de la banda Lanmò San Jou anunciara su intención de tomar el control del municipio de Tabarre y también informara haber descubierto "campos de producción de marihuana" que pertenecerían a alguien de la élite económica del país.

Anoche, los habitantes del municipio de Tabarre vivieron momentos de terror por los intensos tiroteos, lo que llevó a varias decenas de personas a huir de los barrios para refugiarse en zonas vecinas.

Haití enfrenta desde hace años una severa crisis en todos los frentes, en particular por los altísimos niveles de inseguridad.

Más de 16.000 personas han muerto por la violencia de las bandas en Haití desde el inicio de 2022, y más de 4.000 de esos homicidios ocurrieron en el primer semestre del año, de acuerdo con información oficial.