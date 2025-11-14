La petrolera argentina YPF alcanza un "hito" de producción de crudo no convencional

Según informó la compañía en un comunicado, este nivel de producción de "shale oil" (crudo no convencional) implica un crecimiento de un 82% en casi dos años.

"Este hito refleja el compromiso, la innovación y el talento de todo el equipo de YPF. Alcanzar los 200.000 barriles diarios en shale oil no solo es un logro productivo, sino también el resultado de un cambio profundo en nuestra forma de operar", expresó Horacio Marín, presidente y director ejecutivo de YPF.

En los últimos dos años, la mayor productora de hidrocarburos de Argentina ha enfocado sus esfuerzos en Vaca Muerta, al ceder sus operaciones en muchas áreas maduras.

Vaca Muerta, con epicentro en la provincia argentina de Neuquén (suroeste), es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo y se encuentra en etapa de creciente desarrollo masivo.

La colosal formación, que comenzó a ser explorada por YPF en 2013, ha recibido desde entonces inversiones por unos cincuentas mil millones de dólares para su desarrollo.

Días atrás, YPF reportó una pérdida neta acumulada en los primeros nueve meses del año por 150 millones de dólares, frente a un resultado positivo por 2.677 millones de dólares en igual lapso de 2024.

En tanto, la ganancia operativa acumulada de la petrolera en los nueve primeros meses del año fue de 1.156 millones de dólares, con una caída interanual del 42,5 %.