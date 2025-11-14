La Policía de Ecuador detiene a 37 presuntos miembros de tres bandas por extorsiones

De las 37 personas, tres eran menores de edad, quienes fueron aislados; mientras que ocho adultos tenían antecedentes penales y otros dos tenían boleta de captura.

Las detenciones se ejecutaron en 49 allanamientos simultáneos en los distritos Nueva Prosperina, Pascuales y Florida, de Guayaquil; y en Durán, que son algunas de las zonas más violentas de Ecuador.

El general Walter Villarroel, comandante policial de la Zona 8, que comprende Guayaquil y Durán, señaló que el objetivo del operativo fue "disminuir los espacios" en donde se estaban estableciendo las redes de extorsión, delito que ha crecido de manera exponencial en el país en los últimos años.

Estas grupos delincuenciales también están vinculados a delitos como tráfico de armas y drogas, sicariato y robo, entre otros.

Producto de la operación, en la que participaron más de quinientos policías, se incautaron once armas de fuego, incluido un fusil; 155 municiones, más de dos kilos de droga, quince motocicletas, cinco vehículos, dieciséis teléfonos móviles, dos radios de comunicación y cinco cámaras.

Los agentes también encontraron uniformes similares a los de los militares, que suelen ser utilizados por estas bandas criminales para realizar falsos operativos y así poder ingresar a viviendas y secuestrar a personas.

El Gobierno atribuye a la disputa de territorio y poder entre estos grupos delictivos la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años, por lo que pasaron a ser denominados como "terroristas" en el marco del estado de "conflicto armado interno" que el presidente Daniel Noboa decretó en 2024 para enfrentar al crimen organizado.

Pese a las medidas del Gobierno, la violencia ha aumentado en Ecuador en este 2025, cuyo primer semestre es el más violento de la historia, al registrar un promedio de un asesinato por hora.