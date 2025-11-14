La producción industrial china se desacelera en octubre al 4,9 % interanual

La cifra de octubre queda por debajo del 6,5 % registrado en septiembre y también de los pronósticos del consenso, que apuntaban a una expansión de en torno al 5,5 % interanual.

De los tres grandes sectores en los que la ONE divide este indicador, el que más aumentó su producción en octubre fue el de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua (+5,4 %), por delante de la manufactura (+4,9 %) y del minero (+4,5 %).

Los datos también apuntan que la producción industrial china acumula un crecimiento del 6,1 % en lo que va de 2025.

La ONE también hizo hoy públicos otros datos estadísticos como las ventas al por menor, indicador clave para medir el estado del consumo, que aumentaron un 2,9 % interanual en octubre, una lectura ligeramente inferior a la del mes anterior (3 %) aunque por encima de lo que anticipaban los analistas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, la tasa oficial de desempleo en zonas urbanas se situó en el 5,1 % en octubre, una lectura inferior a la del 5,2 % del mes anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras tanto, la inversión en activos fijos profundizó su tendencia a la baja al pasar de una contracción del 0,5 % hasta septiembre a un descenso del 1,7 % en el acumulado de los diez primeros meses del año.

Concretamente, en el análisis por sectores, la inversión destinada a manufactura aumentó un 2,7 % hasta octubre, mientras que la dirigida a infraestructuras retrocedió un 0,1 %.

La orientada a promoción inmobiliaria volvió a desplomarse, con una caída del 14,7 % interanual en el mismo periodo, en el marco de la prolongada crisis que vive el sector.

Acerca de esto último, la ONE indicó que las ventas comerciales de inmuebles medidas por área de suelo disminuyeron un 6,8 % interanual en los diez primeros meses del año, con un retroceso del 7 % en el segmento residencial.

El organismo publicó también hoy su informe sobre precios inmobiliarios, que apunta a una bajada del 0,45 % entre septiembre y octubre en la vivienda nueva en 70 ciudades seleccionadas, marcando el vigésimo noveno mes consecutivo de descensos.