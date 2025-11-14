La producción industrial de Colombia crece un 3,7 % en septiembre

"En septiembre de 2025 (...) tres de los cuatro sectores industriales registraron variaciones positivas: el de industria manufacturera presentó una variación de 5,2 %; el de suministro de electricidad y gas, de 2,1 % y el de captación, tratamiento y distribución de agua, de 2,9 %", señaló el DANE en un comunicado.

El sector de explotación de minas y canteras no tuvo ninguna variación con respecto a septiembre de 2024, agregó la información del DANE.

Entre tanto, las actividades industriales que más crecieron en septiembre fueron fabricación de otros tipos de equipo de transporte (32,7 %); fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (23,2 %); otras industrias manufactureras (21,4 %), y confección de prendas de vestir (15,2 %).

Las únicas que cayeron fueron las de fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón (-5,5 %), extracción de petróleo crudo y gas natural (-0,6 %), y fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo (-0,3 %).

Por otra parte, el índice de producción industrial (IPI) ha crecido un 0,3 % en lo que va corrido del año, mientras que se contrajo un 0,1 % en los últimos 12 meses.