Listado de ganadores de la 26º edición de los Latin Grammy

Asimismo, el español Alejandro Sanz se alzó con el premio de grabación del año, mientras que la colombiana Karol G el de canción del año. Esta es la lista de los ganadores.
'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', Bad Bunny
'Palmeras en el jardín', Alejandro Sanz
'Si Antes Te Hubiera Conocido', Karol G
'¿Y Ahora Qué?' - Alejandro Sanz
'DeBí TiRAR MáS FOToS' - Bad Bunny
'Papota' - Ca7riel & Paco Amoroso
'Si antes te hubiera conocido' - Karol G
'El Día Del Amigo' - Ca7riel & Paco Amoroso