Los médicos residentes en Inglaterra inician un paro en demanda de mejora salarial

El paro, convocado por la Asociación Médica Británica (BMA, en inglés), comenzó a las 07:00 GMT de hoy y se extenderá hasta la misma hora del miércoles 19 de noviembre. Esta es la decimotercera medida de fuerza que secunda este colectivo desde marzo de 2023 y estos residentes solicitan un incremento superior al 20 %.

Los médicos residentes, que representan casi la mitad de la fuerza laboral médica en los hospitales ingleses, piden un aumento salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo sufrida desde 2008, a pesar de los recientes incrementos ofrecidos por el Gobierno.

Además de la cuestión salarial, la BMA ha vinculado la protesta a la escasez de plazas de formación especializada, argumentando que miles de médicos cualificados no encuentran trabajo a pesar de las largas listas de espera en el NHS.

El ministro de Sanidad, Wes Streeting, ha insistido en que el Gobierno no puede ofrecer más incrementos salariales debido a las presiones financieras que afronta el país y ha señalado que los residentes ya han recibido un aumento acumulado cercano al 30 % en los últimos tres años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las autoridades del NHS han trabajado para minimizar el impacto del paro, por lo que han activado planes de contingencia y se ha garantizado la cobertura de los servicios de urgencias, pero se estima que miles de operaciones tengan que ser postergadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La huelga se produce en un momento difícil para la sanidad pública, que empieza a lidiar con las presiones invernales, como el aumento de casos de la gripe.