Los obispos españoles invitarán al Papa a visitar oficialmente su país

"Tratándose de alguien que como prior general de los Agustinos ha visitado España en numerosas ocasiones, tenemos muchos motivos y mucho deseo de hacer esta invitación", aseguró Argüello en una rueda de prensa en Valladolid para presentar la gran asamblea eclesial ‘Renovados para la misión’ que se celebrará en Ávila (centro) el próximo año.

Aunque reconoció que hay lugares del mundo donde la Iglesia "seguramente precisa más que nosotros de la cercanía y la presencia" del Papa, insistió en que invitarán al pontífice a visitar España.

"Tenemos diversas oportunidades, desde el compromiso que el papa Francisco tenía con venir a las Islas Canarias (Atlántico) por las migraciones, hasta un año jubilar en Valladolid con motivo del tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, que murió en la diócesis de Chiclayo (Perú), de la que ha sido obispo el Papa", argumentó.

También remarcó otros hitos religiosos como la posible beatificación del arquitecto Antoni Gaudí y la culminación de la Sagrada Familia de Barcelona a los que podría acudir el pontífice.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy