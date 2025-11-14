Madre de Glas exige a Noboa que lo traslade de la cárcel "modelo Bukele" a un hospital

En un video compartido en redes por Sonia Vera, abogada de Glas, Espinel aseguró que el presidente está matando a su hijo poco a poco y que se lo quiere "entregar muerto".

Glas, que recientemente recibió medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que el Estado garantice su salida y proteja su vida, fue trasladado esta semana junto a 300 presos peligrosos a la recién inaugurada cárcel de máxima seguridad, ubicada en un paraje alejado y poco accesible de la provincia de Santa Elena.

Espinel también hizo un llamado a la comunidad internacional para liberar a su hijo, quien enfrenta tres condenas por corrupción pero cuenta con asilo otorgado por el Gobierno mexicano al ser considerado un perseguido político.

Esta situación llevó, el año pasado, a que Noboa ordenara el asalto a la Embajada de México en Quito para recapturar al exvicepresidente y sacarlo por la fuerza.

"Pido a la Corte Internacional y a la ONU que obliguen a Noboa a hacer lo que debe; lo ha mandado a morir y tiene que hospitalizarlo", continuó Espinal.

"Estoy segura de que usted no cree en Dios, porque si creyera no haría lo que está haciendo conmigo y con este país", concluyó la mujer.

Glas fue trasladado a la nueva prisión con varios líderes de bandas criminales encarcelados, y fue Noboa quien compartió las primeras imágenes del exvicepresidente en esa instalación, donde se le veía con un aspecto desaliñado y una expresión desconcertada, ataviado con el habitual uniforme naranja que llevan los reclusos de las prisiones ecuatorianas.

Los primeros trasladados a la prisión son los principales líderes criminales actualmente encarcelados y que encabezan las mafias y bandas a las que Noboa declaró la "guerra" y catalogó como "terroristas" en 2024, al calificar al país bajo "conflicto armado interno" para combatir la actividad del crimen organizado.

Noboa difundió esas imágenes de Glas frente al enfado del correísmo, principal fuerza de oposición, en plena campaña electoral para el referéndum convocado por el gobernante para este domingo, donde los ecuatorianos decidirán cuestiones como si desean instalar una Asamblea Constituyente, permitir instalar bases extranjeras en el país, reducir el número de asambleístas y eliminar la financiación pública a los partidos políticos.