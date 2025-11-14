Merz se compromete a contribuir a una solución al conflicto de Chipre

"Intentaremos ahora en las próximas semanas lograr pequeños avances iniciales y estoy dispuesto a asumir esta tarea junto con mis colaboradores, de ayudar a que la división de la isla pueda superarse paso a paso, al menos en algunos ámbitos", declaró Merz en una rueda de prensa conjunta.

El canciller dijo haber hablado de manera muy extensa sobre la situación y señaló que el presidente chipriota le había pedido colaborar para superar paso a paso la división de la isla y ayudar, gracias a las buenas relaciones entre Alemania y Turquía, a dar los primeros pasos en esa dirección.

Además, Merz precisó que ambos líderes abordaron diferentes opciones y discutieron una propuesta muy concreta, que dijo haber acogido con interés, consistente en dar un paso adelante durante la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea que Chipre asumirá en enero próximo.

En este sentido, le manifestó a Christodoulides la disposición del Gobierno alemán de participar activamente en este proceso.

El presidente chipriota, por su parte, agradeció al canciller su disposición de asumir un papel mucho más activo en la búsqueda de una solución al conflicto.

Respecto a su propuesta concreta, se refirió al escenario positivo que representa en este aspecto la presidencia de turno de Chipre.

"Siempre tenemos un enfoque positivo, de modo que siempre estamos dispuestos a lograr una situación beneficiosa para ambas partes, tanto en lo que respecta a la cuestión de Chipre como a las relaciones turco-europeas, y espero que podamos lograr resultados realmente positivos", subrayó.

La isla de Chipre se encuentra dividida desde la entrada en ella de tropas turcas en 1974, lo que dio lugar a la aparición, de facto, de un Estado turco-chipriota solo reconocido internacionalmente por Turquía en el tercio norte de la isla desde 1975.