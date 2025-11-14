Milán cae un 1,70 % al cierre de la semana por la incertidumbre sobre la Fed

Por su parte, el índice general Italia All-Share perdió un 1,71 %, hasta los 46.574,60 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos 543 millones de acciones por un valor de 4.314 millones de euros (5.012 millones de dólares).

La última sesión de la semana dejó caídas en los principales parqués europeos, lastrados por la incertidumbre en torno a los futuros recortes de tipos del banco central estadounidense pese a concluir el cierre del Gobierno de EE.UU. más largo de la historia.

La Bolsa de Milán también se vio influida por los temores sobre la valoración de los gigantes tecnológicos, que afectaron a los mercados europeos y a Wall Street.

Entre las pérdidas destacó la banca, con Unicredit a la cabeza con un descenso del 4,45 %, seguido del Banco Bper (-3,81 %), la banca Popolare di Sondrio (-3,55 %), Banco Popolare Milano (-3,27 %) e Intesa Sanpaolo (-3,09 %).

Por el contrario, registraron ganancias la sociedad de cartera Azimut (3,50 %), la farmacéutica Recordati (1,34 %), la red eléctrica Terna (1,03 %), la gasística Snam (0,67 %) y Telecom Italia (0,65 %).