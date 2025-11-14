Misión de la ONU denuncia la construcción de dos muros israelíes en territorio libanés

Por un lado, los cascos azules analizaron el mes pasado un muro de cemento erigido por el Ejército israelí al suroeste de la localidad libanesa de Yaroun, donde confirmaron que este traspasa la divisoria y "deja más de 4.000 metros cuadrados de territorio libanés inaccesibles para la gente libanesa", dijeron en un comunicado.

Nuevamente, este mes, la FINUL volvió a llevar a cabo un estudio sobre una nueva estructura construida al sureste de ese mismo pueblo y, una vez más, estableció que una parte también "cruzaba" la denominada Línea Azul.

Mientras que un tercer muro detectado frente a las localidades libanesas de Aitaroun y Ras Maroun está dentro de los límites de la frontera común, la misión internacional afirmó en su nota que van a avisar a las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) sobre sus hallazgos en Yaroun.

"La presencia israelí y la construcción en territorio libanés son violaciones a la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, así como a la soberanía e integridad territorial del Líbano. Volvemos a llamar a las FDI a que respeten la Línea Azul en toda su longitud y se retiren de todas las áreas al norte de la misma", zanjó la FINUL.

Pese al alto el fuego en vigor desde hace casi un año, Israel sigue ocupando varias colinas del sur del Líbano y bombardea casi a diario su territorio, una situación que las autoridades libaneses buscan atajar con el inicio de potenciales negociaciones entre ambos países.