Oceania Cruises bautiza en Miami a su nuevo barco Allura que irá a más de noventa destinos

El buque, de 241 metros de eslora y 67.000 toneladas, es el octavo barco de la flota, gemelo del Oceania Vista (2023) e incluye trayectos por las islas griegas y el mar Egeo, el mar Mediterráneo, el mar Caribe y México.

El navío fue bautizado por los chefs Tavel Bristol-Joseph, Katie Button, Calvin Eng, Aisha Ibrahim, George Mendes y Lawrence ‘LT’ Smith, todos ellos reconocidos por la revista Food & Wine como Mejores Nuevos Chef, informó -en un comunicado- la línea de cruceros, que es subsidiaria de Norwegian Cruise Line Holdings.

“Es totalmente adecuado que sea bautizado en nuestra ciudad natal de Miami, una ciudad que encarna vitalidad y sofisticación”, declaró durante el acto el director de lujo de Oceania Cruises, Jason Montague.

El Allura mantiene un proporción de dos trabajadores por cada tres huéspedes y con un peso operativo notable en el área culinaria, donde ofrece doce experiencias gastronómicas.

“Estamos profundamente honrados de celebrar esta ocasión trascendental junto a sus distinguidos padrinos, marcando un nuevo capítulo en nuestra histórica colaboración con Food & Wine”, añadió Montague.

Oceania Cruises opera ocho barcos de pequeño tamaño dentro del segmento de lujo del sector, orientado a la gastronomía y a itinerarios de destino. La compañía ha pedido cuatro unidades adicionales de la clase Sonata, con entregas previstas entre 2027 y 2035.