Panamá acumula 23 muertes por dengue y 13.844 casos de la enfermedad en 2025

El Ministerio de Salud (MINSA) detalló que de la cifra total de casos hasta el pasado 25 de octubre, 1.340 requirieron hospitalización y 95 fueron clasificados como graves.

El área metropolitana y San Miguelito, en la capital, acumulan la mayoría de casos, con 6.703, y de muertes, con cinco. Las defunciones por la enfermedad se han registrado en casi todas las regiones del país.

La tasa de incidencia nacional en la semana epidemiológica 43 del año en curso es de 303 casos por 100.000 habitantes. La mayoría de los contagios se registran en personas de entre los 10 y 49 años, indica la información oficial.

Los casos de dengue crecieron un 94 % y las muertes sumaron 52 al cierre de 2024 en Panamá, casi el triple de las registradas el año anterior, según las estadísticas del Ministerio de Salud.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy