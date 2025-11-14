Pistorius: Alemania destinará otros 150 millones a la compra de armamento para Ucrania

"Una nueva noticia: ayer tuve contacto con (el secretario general de la OTAN Mark) Rutte y nos declaramos dispuestos a participar en otro paquete con al menos 150 millones de euros. Seguimos avanzando", dijo Pistorius en una rueda de prensa en Berlín con sus homólogos del conocido como 'Grupo de los Cinco' y con la alta representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Kaja Kallas.

Pistorius recordó que Alemania ya había asumido la financiación de un paquete de 500 millones de euros para adquirir armamento y defensas que son prioritarias para Ucrania y que solo se producen en Estados Unidos, como los sistemas Patriot.

En cuanto a los temas abordados en la reunión, el ministro destacó la cooperación con Ucrania para la producción de armamento y el fortalecimiento de la industria de defensa europea, así como los ataques híbridos que se están produciendo en suelo europeo, con los que según dijo Rusia intenta distraer la atención de sus propias dificultades e intimidar a los ciudadanos europeos.

Preguntado por las pruebas que vinculan los incidentes con drones en varios países europeos con Moscú, Pistorius aseguró que "no hace falta ser Sherlock Holmes" para deducir la relación en base al 'cui bono', quién se beneficia de la situación.

El ministro destacó además que Ucrania se enfrenta a su cuarto invierno en guerra y que Moscú está atacando "masivamente" la infraestructura energética para "destruir la moral" de los ucranianos, algo que sin embargo no está consiguiendo.

En la rueda de prensa, en particular el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, y el secretario de Estado polaco, Pawel Zalewski, recalcaron la necesidad de que los Estados miembros incrementen el gasto militar en consonancia con lo acordado en la cumbre de la OTAN de La Haya.

La subida del gasto de un país beneficia también al resto de países, destacó Crosetto, que indicó: "Eso es lo que significa ser europeo".

El 'Grupo de los Cinco' reúne a Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Polonia, los cinco países europeos que más invierten en Defensa.