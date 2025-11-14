Rauw Alejandro, Yandel y Manuel Turizo, entre estrenos musicales semanales

Asimismo, los mexicanos Grupo Firme y 'El Yaki' estrenaron una colaboración juntos, el colombiano Fer Ariza se unió al venezolano Nacho en un álbum 'Bailaíto', y los mexicanos Omarcito Glock y Enayy lanzaron un reguetón 'Prohibido'.

El artista puertorriqueño Rauw Alejandro presentó el videoclip oficial de 'Besito en la frente', que forma parte de su álbum 'Cosa nuestra: capítulo 0', y que, grabado completamente con un teléfono móvil, rinde tributo a la cultura de Puerto Rico, mostrando las expresiones folclóricas de la isla.

La estrella puertorriqueña Yandel, exmiembro del dúo Wisin & Yandel, lanzó el sencillo 'Scarface', un adelanto de su próximo álbum, previsto para enero de 2026, acompañado de un videoclip, en el que el cantante se convierte en el 'Tony Montana' que interpretó Al Pacino en la película de mafiosos con el mismo nombre.

En medio de su viaje explorando los ritmos caribeños, el cantante colombiano Manuel Turizo se sumergió en el género jamaiquino del reggae con 'Cosas de enamorao', un sencillo que relata las primeras vivencias de un nuevo amor.

Los mexicanos Grupo Firme y Luis Alfonso Partida, más conocido como 'El Yaki', presentaron 'Que te quieran bonito', una colaboración que el público ya había escuchado en recientes conciertos de la agrupación, la cual con este tema expandió su recorrido dentro del regional mexicano con la línea vocal sinaloense tradicional del exmiembro de la Banda El Recodo.

El artista colombiano Fer Ariza y el venezolano Nacho compartieron 'Bailaíto', un álbum conjunto de seis temas que conecta el merengue urbano y el pop latino con canciones como la secuela 'Niña bonita 2', en la que el colombiano retoma el clásico que consolidó la carrera del dúo Chyno & Nacho para introducirlo al público joven, además de piezas como 'Calipso' y 'LPTNH (Love pa ti no hay)'.

Los cantantes mexicanos Omarcito Glock y Enayy lanzaron 'Prohibido', un reguetón rebelde que narra la historia de una relación de amor imposible, debido a la desaprobación de los padres y las normas sociales.