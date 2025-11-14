Rauw Alejandro, Yandel y Manuel Turizo, entre los estrenos musicales de la semana

Así mismo, los mexicanos Grupo Firme y 'El Yaki' estrenaron una colaboración juntos, el colombiano Fer Ariza se unió al venezolano Nacho en un álbum 'Bailaíto', y los mexicanos Omarcito Glock y Enayy lanzaron un reguetón 'Prohibido'.

Igualmente, la puertorriqueña De La Rose estrenó su primer álbum de estudio con colaboraciones de grandes figuras de la música urbana de su país, y los mexicanos Reynaldos de la Sierra compartieron su nuevo álbum 'Ajajiiia 57 (En vivo)' y revelaron que tienen otro álbum en camino.

El artista puertorriqueño Rauw Alejandro presentó el videoclip oficial de 'Besito en la frente', que forma parte de su álbum 'Cosa nuestra: capítulo 0', y que, grabado completamente con un teléfono móvil, rinde tributo a la cultura de Puerto Rico, al mostrar las expresiones folclóricas de la isla.

La estrella puertorriqueña Yandel, exmiembro del dúo Wisin & Yandel, lanzó el sencillo 'Scarface', un adelanto de su próximo álbum, previsto para enero de 2026, acompañado de un videoclip, en el que el cantante se convierte en el 'Tony Montana' que interpretó Al Pacino en la afamada película homónima.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En medio de su viaje de exploración por los ritmos caribeños, el cantante colombiano Manuel Turizo se sumergió en el género jamaiquino del reggae con 'Cosas de enamorao', un sencillo que relata las primeras vivencias de un nuevo amor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los mexicanos Grupo Firme y Luis Alfonso Partida, más conocido como 'El Yaki', presentaron 'Que te quieran bonito', una colaboración que el público ya había escuchado en recientes conciertos de la agrupación, la cual -con este tema- expandió su recorrido dentro del regional mexicano con la línea vocal sinaloense tradicional del exmiembro de la Banda El Recodo.

El artista colombiano Fer Ariza y el venezolano Nacho compartieron 'Bailaíto', un álbum conjunto de seis temas que conecta el merengue urbano y el pop latino, con canciones como la secuela 'Niña bonita 2', en la que Ariza retoma el clásico que consolidó la carrera del dúo Chyno & Nacho para introducirlo al público joven, además de piezas como 'Calipso' y 'LPTNH (Love pa ti no hay)'.

Los cantantes mexicanos Omarcito Glock y Enayy lanzaron 'Prohibido', un reguetón rebelde que narra la historia de una relación de amor imposible, debido a la desaprobación de los padres y las normas sociales.

La artista puertorriqueña De La Rose lanzó su primer álbum de estudio, 'FX De La Rose', un proyecto de dieciséis temas que viajan entre el R&B, el pop alternativo y los ritmos urbanos, en el que participan sus compatriotas Mora, Eladio Carrión, Omar Courtz y Yan Block.

Los mexicanos Reynaldos de la Sierra estrenaron 'Ajajiiia 57 (En vivo)', un álbum de quince interpretaciones grabadas en concierto del total de 57 temas del repertorio que han construido durante sus veinticinco años de trayectoria dentro del estilo sierreño alteñado; entre ellas, versiones de composiciones populares regionales, como 'Amigos con derechos', de Espinoza Paz; 'Vitafer', de Dareyes de la Sierra y Tito Double P, y 'Morena', de Netón Vega y Peso Pluma.