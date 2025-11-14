Rusia planea traer a 12.000 norcoreanos para producir drones Shahed, según Ucrania

Según el GUR, los detalles de esta transferencia de mano de obra fueron abordados a finales de octubre en el Ministerio de Exteriores ruso por funcionarios rusos y representantes de la empresa norcoreana Jihyang Technology Trade Company, que se encarga de reclutar trabajadores en el país asiático.

El GUR dice conocer también los detalles del contrato, por el que Rusia pagará 2,5 dólares por hora trabajada a los norcoreanos, que tendrán jornadas laborales de al menos 12 horas.

Moscú y Pionyang han estrechado sus relaciones desde que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Además de suministrar misiles balísticos y municiones, Corea del Norte envío el año pasado a Rusia a un grupo de unos 10.000 soldados -según datos de la inteligencia estadounidense y ucraniana- que fueron desplegados en el frente para reforzar al Ejército ruso.

