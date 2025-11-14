Salvamento Marítimo español rescata a más de 350 personas en el Atlántico

Un portavoz de Salvamento Marítimo informó a EFE de que un avión de esa agencia que rastreaba el Atlántico al sur de Canarias en busca de posibles embarcaciones con inmigrantes avistó un primer cayuco -nombre que reciben estos barcos- a unos 100 kilómetros de El Hierro.

Se envió un navío de rescate en su ayuda y, de camino al lugar donde se había avistado la primera embarcación, se encontró con otro cayuco ya sin combustible en la que viajaban 247 personas (203 varones y 44 mujeres), más personas de las que podía embarcar de manera segura.

En vista de esa situación, se movilizó también desde El Hierro otro navío de rescate y, entre los dos barcos, trasladaron a tierra a todos los rescatados, entre los que había un primer grupo de 40 personas que presentaban más debilidad.

Aún no hay datos sobre cuántos menores iban a bordo, pero EFE pudo comprobar en el desembarco que el primer grupo incluía a al menos un bebé, que fue trasladado al hospital junto con una mujer que había sufrido un golpe en la cara.

Tras completar el primer rescate, uno de los barcos de rescate regresó al mar y rescató a los tripulantes del cayuco más lejano. La primera estimación de ocupantes es de entre 110 y 130 personas, que todavía no han llegado a El Hierro.

Estos migrantes, como otros miles, hacían la conocida como ruta canaria de la migración, una de la más peligrosas de mundo, que se adentra en el Atlántico desde la costa africana con el fin de llegar a algunas de las islas Canarias y así pisar suelo de un país de la Unión Europea.

No obstante, en el último año ha caído la cifra de migrantes que llegaron a las costas canarias en cayucos, un total de 12.878 personas desde enero a septiembre, un 58,3 % menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos del Ministerio de Interior.