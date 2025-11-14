Seis muertos en enfrentamiento entre bandas rivales de narcotraficantes en Río de Janeiro

Según las primeras investigaciones de la Policía Civil de esta ciudad brasileña, las víctimas participaban en una fiesta organizada por integrantes del Comando Vermelho en una residencia ubicada al frente del Parque Madureira, una extensa área verde en medio de varias barriadas pobres de Río de Janeiro.

Los supuestos narcotraficantes del Comando Vermelho procedían de la comunidad de Palmeirinha, dominada por esta organización criminal, la más antigua de Río de Janeiro y que tiene tentáculos en gran parte de Brasil y en algunos países vecinos.

Testigos relataron que los pistoleros del TCP, organización rival y con la que se disputa el control de varias favelas de esta ciudad brasileña, supuestamente procedían de la comunidad de Muquiço.

Los agresores invadieron el inmueble y dispararon indiscriminadamente contra quienes participaban en la fiesta.

Las autoridades investigan si la orden para el ataque fue dada por Bruno Silva Loureiro, alias Coronel, señalado como uno de los jefes del TCP en la región y actualmente investigado por otros homicidios.

La policía abrió una investigación para intentar localizar a los responsables, mientras circulan en redes sociales imágenes previas al ataque en las que los participantes exhibían dinero y bebidas durante la celebración.

El episodio incrementa la tensión en esta ciudad una semana después de que una operación policial contra el Comando Vermelho en los conjuntos de favelas de Alemao y Penha dejara 121 muertos, la actuación más letal registrada hasta ahora en Brasil y objeto de fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos.

En Río de Janeiro son recurrentes los enfrentamientos entre bandas rivales de narcotraficantes por el control de los puntos de ventas de drogas en las favelas y entre estas mafias y los grupos de milicianos (parapoliciales), que igualmente disputan el control de las barriadas pobres.