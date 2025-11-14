Sheinbaum subraya que "queda descartada" una intervención militar de EE.UU. en México

Ciudad de México, 14 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que una intervención militar de Estados Unidos en su país "queda descartada" y destacó el "entendimiento" entre ambas naciones en temas de seguridad, lo que "garantiza la soberanía y la integralidad" mexicana, tras las recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.