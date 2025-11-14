Siete claves del plan de Sheinbaum para reducir la violencia en el estado de Michoacán

Apenas el jueves, el Gobierno mexicano inició una ofensiva contra al menos doce carteles del narcotráfico que operan en Michoacán (con una población de 4,7 millones de habitantes), donde en el último mes fueron asesinados el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el líder de productores citrícolas, Bernardo Bravo.

Uruapan, con más de 300.000 habitantes, es la segunda ciudad en importancia económica en Michoacán, solo detrás de la capital Morelia, y ahora su alcalde es la viuda de Manzo, Grecia Quiroz.

- El plan presentado por Sheinbaum el domingo pasado está integrado por 12 ejes en una “estrategia integral”, no sólo de seguridad, con más de 100 acciones y una inversión de más de 57.000 millones de pesos (3.100 millones de dólares aproximadamente).

Los ejes son: seguridad; desarrollo económico con bienestar, infraestructura carretera y caminos; infraestructura de agua potable, riego y saneamiento; programas de bienestar, educación, salud, vivienda, cultura, mujeres, jóvenes y planes de justicia para pueblos indígenas.

- Aumento del número agentes de Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en el estado hasta los 10.506 agentes. Además el Gabinete de Seguridad, realizará visitas periódicas a distintos municipios del estado de Michoacán, la primera de ellas ocurrió este jueves con el jefe de Seguridad de México, Omar García Harfuch, al frente.

- El Gabinete de Seguridad también sostendrá "reuniones permanentes" con productores agrícolas de limón, aguacate, productos en los que es líder el estado, con el propósito de garantizar su seguridad, proteger sus actividades económicas y fortalecer la confianza en las instituciones.

- Los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo Morales, han remarcado que la estrategia de seguridad será regionalizada y cada unidad tendrá una función específica de acuerdo al área, grupo delincuencial y forma de operar de acuerdo al tipo de delito.

- El objetivo del plan es capturar a sujetos generadores de violencia, afectar las capacidades económicas y operativas de los grupos delincuenciales con aseguramientos de droga y armamento, esto mediante operaciones concurrentes con los mandos territoriales de los estados de Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Guerrero.

Se trata de desarticular la delincuencia organizada y disminuir los índices de violencia e inseguridad en Michoacán, mediante la detención de líderes criminales de primer y segundo nivel, así como de sujetos generadores de violencia, la neutralización de campos de adiestramiento, destrucción de laboratorios clandestinos y casas de seguridad.

- Un punto importante es el fortalecimiento de la estrategia anti extorsión mexicana, cuyos objetivos son lograr arrestos para debilitar estructuras criminales dedicadas a la extorsión; generar investigaciones que deriven en detenciones, además de implementar un protocolo de atención para homologar la actuación de todas las autoridades.

- Según mapas criminales elaborados por Ejército, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), al menos doce organizaciones criminales operan en Michoacán.

Estos grupos delictivos se autodenominan como Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel de Tepalcatepec, Los Blancos de Troya, Los Viagras, Cartel de Los Reyes, Los Caballeros Templarios, Cartel de Acahuato, Cartel de la Costa, La Familia Michoacana, Cartel de Zicuirán, Pueblos Unidos y Cartel de Los Correa.