Trabajadores surcoreanos vuelven a la planta de Hyundai en EEUU, tras la redada migratoria

"HL-GA Battery Company ha recomenzado la actividad de construcción, priorizando zonas de producción. Estamos orgullosos de dar la bienvenida de vuelta a expertos en la materia que regresan y a nuevos de LG Energy Solution, y a nuestros socios que ahora llegan al sitio", declaró dicha empresa en un correo electrónico.

El anuncio, que no precisó la cantidad de empleados que retornan, ocurre tras la deportación de 316 trabajadores surcoreanos, de un total de 475 de varios países, que la Administración del presidente Donald Trump detuvo en la planta en mención el pasado 4 de septiembre, que hasta ese día era la mayor redada migratoria en un sitio de trabajo durante el actual Gobierno del republicano.

No obstante, Trump afirmó el 27 de octubre, en vísperas de reunirse con su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, que los trabajadores volverían, al aseverar que él se opuso a la redada, pues reconoce que las empresas "van a tener que traer alguna gente al menos en las fases iniciales" por la complejidad de las máquinas que operan.

La HL-GA Battery Company indicó en su declaración de este viernes que "el conocimiento especializado" de los expertos que vienen ahora "impulsará la instalación y el entrenamiento de la maquinaria avanzada" para su próxima producción de sus baterías de iones de litio.

"Seguimos en curso para empezar la producción en la primera mitad del próximo año y continuar activamente contratando posiciones locales para operar el sitio", sostuvo la empresa.

Pese a la redada, Hyundai anunció el 18 de septiembre que invertirá 2.700 millones de dólares en los tres próximos años en su planta de Georgia, enmarcados en su hoja de ruta hasta 2030, que busca aumentar la capacidad de producción de Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) a 500.000 unidades para 2028.

"Sinceramente, agradecemos al Gobierno de Estados Unidos, especialmente a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, al gobernador de Georgia, Brian Kemp, y al Gobierno surcoreano por su colaboración en apoyar un suave y oportuno regreso", concluyó ahora la HL-GA Battery Company.

El hecho ilustra los matices de la política migratoria de Trump, quien ha prometido la mayor deportación masiva de la historia e impuso una tarifa de cien mil dólares para las visas de trabajo H1-B, pero reconoció - en una entrevista con Fox News esta semana- que Estados Unidos "debe traer talento".