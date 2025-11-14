Tras Shein, Francia identifica cinco plataformas por venta de muñecas sexuales y armas

Así lo anunció este jueves en una entrevista a 'Le Parisien' el ministro francés de Comercio, Serge Papin.

Las plataformas identificadas por el Ejecutivo son AliExpress, Joom, eBay, Temu y Wish.

Según Papin, la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude (DGCCRF) descubrió que estas dos primeras webs vendían muñecas sexuales con aspecto infantil, como el gigante Shein, que ya ha retirado ese producto de su catálogo.

Asimismo, el ministro afirmó que Wish, Temu y también Amazon "no cumplían con sus obligaciones de filtrado de menores en cuanto a imágenes de carácter pornográfico".

"Hemos notificado al fiscal de la República todas las plataformas que ofrecían contenidos ilícitos", refirió Papin, preguntado sobre el inicio de acciones judiciales.

La Fiscalía de París abrió a principios de la semana pasada una investigación a Shein por "difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica".