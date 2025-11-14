Ucrania agradece a Albares su condena del último ataque ruso a Kiev

“Los ataques a civiles en Kiev son violaciones flagrantes del derecho humanitario internacional y un triste recordatorio de la brutalidad a la que Ucrania se enfrenta a diario”, escribió Sibiga en X tras un ataque que mató, según el último balance oficial de las autoridades ucranianas, a cinco personas en Kiev.

Sibiga pidió también en su mensaje de respuesta a Albares que se intensifique la presión sobre Rusia para obligar al Kremlin a parar la guerra.

Además de la de Albares, Ucrania recibió este viernes muestras de solidaridad en redes sociales de los ministros de Exteriores de países como Finlandia, República Checa y Países Bajos.