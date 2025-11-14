Un estudio desarrolla un nuevo modelo para clasificar a pacientes con hígado graso

El trastorno, también denominado enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD), se caracteriza por la acumulación de grasa en el hígado debido a diversos problemas como la obesidad, la diabetes o el colesterol alto.

Actualmente, es una de las principales causas de enfermedad crónica de hígado en el mundo, y en fases más avanzadas puede derivar en cáncer de hígado o en la necesidad de un trasplante.

En un comunicado, el hospital explicó que "han analizado más de 2.000 pacientes para demostrar la utilidad del nuevo modelo", llamado ANTICIPATE-NASH.

El sistema es "una herramienta muy simple" que evalúa la dureza del hígado para medir el tejido cicatricial y la grasa acumulada, junto con el recuento de plaquetas y el índice de masa corporal.

El director clínico de Enfermedades Digestivas del Vall d'Hebron, Joan Genescà, apuntó que este modelo ayudará a "predecir de forma más precisa el riesgo o probabilidad de desarrollar las complicaciones clínicas de la enfermedad hepática crónica".

ANTICIPATE-NASH permitirá conocer el riesgo de complicaciones de cada paciente de forma rápida y simple, y facilitará la selección de pacientes para posibles ensayos clínicos, mejorando "la atención y el seguimiento de la enfermedad", apuntó el doctor Genescà.