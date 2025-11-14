Un estudio explica por qué votantes de partidos tradicionales apoyan a la extrema derecha

Son conclusiones del proyecto UNTWIST, financiado por la Unión Europea y coordinado por la Universidad española Pablo de Olavide.

El estudio, que forma parte del programa Horizonte Europa, se basa en 18 grupos de discusión de España, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Hungría y Suiza con personas que habían votado a fuerzas políticas tradicionales y que optaron por la extrema derecha en las últimas elecciones.

La coordinadora científica de UNTWIST, Antonia Ruiz, explicó que este cambio de voto se debe a la "hipótesis de los perdedores de la globalización", según la cual parte de la población -afectada por sus consecuencias- atribuye a los partidos de siempre la responsabilidad de los aspectos "negativos" de este proceso.

En el caso español, encontramos votantes "moderados" que no tienen discursos extremistas significativos y que, pese a hacer una evaluación positiva de los avances del feminismo liberal, critican las corrientes actuales de este movimiento.

El estudio identifica una sensación de "fatiga de emancipación" entre las mujeres, que es la presión que sienten por tener que incorporarse al trabajo con condiciones precarias, a la vez que tienen a cargo los cuidados de los hijos.

Dentro de la economía, los hombres critican "duramente" la legislación laboral y las relaciones laborales, mientras que las mujeres hablan de inseguridad económica y reclaman mejores condiciones de horario y salario.

Por otro lado, tanto hombres como mujeres coinciden en que es "injusto" que determinados grupos sociales reciban ayudas públicas.

"En España, como en el resto de los países, los participantes creen que es la política dominante la culpable de su situación actual. Estamos hablando de un voto más expresivo que instrumental, porque quieren castigar a los partidos tradicionales, pero sin esperar que votarlos vaya a devolverles a un pasado mejor", según Antonia Ruiz.

La coordinadora del proyecto considera, además, que los partidos tradicionales son parte del problema, porque, a su juicio, no están representando "adecuadamente" las necesidades de sectores vulnerables de la población.

Y esto propicia una "brecha" para que partidos emergentes de extrema derecha propongan discursos contra los derechos en igualdad de género.