Un fan australiano se abalanza sobre Ariana Grande en Singapur

Se trata de un joven de 26 años que había protagonizado en el pasado episodios de este tipo y quien este viernes compareció por videoconferencia ante un tribunal de distrito de la isla, recoge el medio local The Straits Times.

El joven, quien no tuvo representación legal, sostuvo que tiene la intención de declararse culpable, sin que se conozca aún el veredicto.

Singapur, isla semiautocrática con estrictas leyes que restringen las manifestaciones y preservan el orden público, castiga su alteración con hasta tres meses de prisión y multas de un máximo de 2.000 dólares singapurenses (unos 1.536,5 dólares estadounidenses), según el Código Penal.

El joven compartió en su perfil de Instagram un vídeo del momento en el que se abalanza sobre Grande mientras el elenco de 'Wicked: For Good' desfilaba ayer sobre una alfombra amarilla en el parque temático Universal Studios de Singapur, donde seguidores aguardaban para poder saludar y pedir autógrafos a los actores.

"Soy libre, después de haber sido arrestado", dijo el australiano en Instagram después del evento, por el que los fans habían pagado alrededor de 90 dólares singapurenses (69 dólares estadounidenses), según la prensa local.

Las imágenes del momento, que se han vuelto virales en redes sociales, muestran cómo el australiano se salta un cordón de seguridad, llega hasta la cantante, la aborda y, posteriormente, es reducido por varios guardas.

No es la primera vez que protagoniza un episodio de estas características, y en su perfil de Instagram comparte vídeos de él mismo subiendo a los escenarios donde actuaban artistas como los estadounidenses Katy Perry y The Chainsmokers, o el canadiense The Weeknd.