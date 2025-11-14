Una incubadora francesa de proyectos para ciegos cierra un año con cooperación española

Su director general, Thibaut De Martimprey, destacó en declaraciones a EFE el encuentro que mantuvo en junio con la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), con la que ya estudian formas de multiplicar su "cooperación" en el futuro.

"La ONCE dispone de un centro de innovación equivalente a este en Madrid, con el que hemos empezado algunas cooperaciones internacionales para que las empresas emergentes se desarrollen en España y que, así, las ideas españolas también crezcan", detalló.

El Campus Louis Braille, en honor al profesor francés que confeccionó el alfabeto homónimo en 1825, fue inaugurado el pasado 3 de diciembre por iniciativa de cuatro de las principales asociaciones francesas en defensa de los derechos de las personas ciegas.

El presidente de una de ellas, Stéphane Gaillard, reveló durante su intervención en el acto que, "a menudo", cuando las personas ciegas "trataban de conseguir alguna ayuda" institucional y "la puerta se cerraba, acudían a la de otra asociación", por lo que idearon un proyecto conjunto que pudiera aunar esfuerzos y acercarles a una mayor "competencia y visibilidad".

El resultado es un punto de encuentro para ciegos que, a su vez, federa bajo un mismo techo a empresas emergentes o 'start-ups' de todo el mundo centradas en la investigación y el desarrollo de tecnologías para mejorar la accesibilidad e inclusión de este colectivo.

Entre las organizaciones internacionales dedicadas a dichas tecnologías, que incluyen desde iniciativas brasileñas y estadounidenses hasta proyectos húngaros, también hay una española: la alicantina NaviLens, especializada en la señalización en transportes accesible para personas con discapacidad visual.

El evento, que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Jóvenes Ciegos de París, forma parte de un ciclo de conferencias y actividades previstas durante tres días en diferentes puntos de la capital francesa con motivo del bicentenario del braille, que se inició el pasado jueves con una ceremonia en la Biblioteca Nacional de Francia François Mitterrand.

El ciclo de celebraciones finaliza el sábado con un acto en el Panteón de París, donde Louis Braille reposa junto a algunas de las personalidades más relevantes de la historia de Francia.