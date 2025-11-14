Unos 21.000 chilenos están llamados a las urnas en España para votar en las presidenciales

Datos facilitados a EFE por la embajada chilena precisan que el padrón electoral de ciudadanos chilenos en España es de 21.236 personas.

Habrá centros de votación en Barcelona, Valencia y Madrid, ciudad en la que hay registradas 8.256 personas con derecho a voto.

España es el segundo país extranjero con mayor número de ciudadanos chilenos con derecho a voto, por detrás de Estados Unidos, que tiene 26.251.

La campaña electoral para las presidenciales de Chile se cerró el jueves tras una semana de actos masivos de los principales candidatos y con la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast como favoritos en la mayoría de los sondeos, aunque a poca distancia de otro ultra, Johannes Kaiser, líder de un sector mucho más radical.

En total, ocho candidatos aspiran a suceder a Gabriel Boric, que no puede optar a la reelección y dejará La Moneda en marzo de 2026. Si ninguno alcanza el 50 %, la segunda vuelta tendría lugar el 14 de diciembre.

Pese a lo que reflejan las últimas encuestas, el escenario está abierto porque por primera vez el sufragio es obligatorio en unos comicios presidenciales y de los más de 15,6 millones de chilenos con derecho a voto, 5,6 millones nunca han votado y se desconoce su tendencia política.

Este próximo domingo también se celebrarán en Chile elecciones parlamentarias para elegir al Congreso entero (155 diputados) y a 23 de los 50 senadores, pero las fuentes de la embajada recuerdan que los chilenos con su domicilio registrado en el extranjero no pueden participar en esos comicios.