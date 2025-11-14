Venezuela rechaza "comentarios sesgados" del portavoz de Guterres sobre despliegue de EEUU

En la misiva, leída por el diplomático en un video reproducido este viernes por el canal estatal VTV, el Gobierno de Nicolás Maduro manifiesta su "profunda consternación" por las que considera también como "declaraciones parcializadas" del portavoz, lo que, advierte, "parece ser un asunto recurrente" a "la hora de abordar" el despliegue militar y "la perpetración de ejecuciones extrajudiciales".

El Ejecutivo chavista señala que Dujarric "hizo un llamamiento a la distensión de la situación (...) tanto a los Estados Unidos de América como a la República Bolivariana de Venezuela", lo que significa, a su juicio, una "grave desfiguración de los hechos y una equiparación inmoral entre el agresor y la víctima".

En ese sentido, asegura que no es Venezuela "la que lleva a cabo acciones hostiles, maniobras provocadoras e intimidatorias a pocos kilómetros del territorio de los Estados Unidos" ni la que "despliega un gran número de recursos y tropas militares, incluyendo un submarino con capacidad nuclear", o el "portaaviones más grande del mundo" cerca de la nación norteamericana.

"No es la República Bolivariana de Venezuela la que ha llevado a cabo casi 20 ataques aéreos contra pequeñas embarcaciones de pescadores (...) en los que más de 70 civiles han sido objeto de ejecuciones extrajudiciales", expresa.

En tanto, Venezuela defiende su decisión "defensiva y soberana" de "realizar ejercicios militares dentro de su propio territorio" como "un derecho legítimo de cualquier Estado", y asevera que "estas acciones de autoprotección no pueden equipararse en modo alguno a las de carácter ofensivo" de EE.UU.

"La conducta de su portavoz confirma un claro patrón en el que ignora la causa raigal de las tensiones sobre el terreno: las acciones ilegales y coercitivas del Gobierno de los Estados Unidos de América como parte de un ejercicio destinado a destruir nuestra forma republicana de Gobierno e imponer un régimen títere", señala Caracas, que acusa a Dujarric de "abandonar peligrosamente la neutralidad, la imparcialidad y el rigor que se espera de un funcionario internacional".

Por ende, el Gobierno venezolano exige a Guterres tomar "medidas inmediatas y públicas para aclarar la situación, identificando sin ambigüedades la fuente de la escalada y condenando el provocativo despliegue militar estadounidense".

También le pide exhortar a la Administración de Donald Trump a retirar "inmediatamente sus activos militares de la región" y "que cesen sus amenazas de uso de la fuerza".

Además, solicita que se garantice que las futuras declaraciones del portavoz "sean imparciales" y "no equiparen a la víctima de la agresión con el agresor".