Al menos un muerto y 28 heridos, entre ellos españoles, por el temporal en sur de Portugal

El comandante regional del Algarve de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), Vitor Vaz Pinto, en rueda de prensa, confirmó que dos de los heridos se encuentran en estado grave.

Vaz Pinto también informó que los heridos tienen edades entre los 6 y los 85 años.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó a través de una nota publicada en web de la Presidencia su solidaridad con los familiares de la víctima mortal, consecuencia del paso de la depresión Claudia, esta mañana en Albufeira.

La víctima mortal se produjo en un camping de Albufeira.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, deseó una "pronta recuperación a los ciudadanos heridos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otras dos personas murieron el jueves en la zona de Seixal, en el área metropolitana de Lisboa, después de que la vivienda en la que se encontraban se inundara por la lluvia.

El jueves 32 personas tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas debido a las inundaciones en los municipios de Abrantes, Salvaterra de Magos, Seixal y Pombal.

Desde el miércoles, la ANEPC ha registrado 3.363 incidencias relacionadas con la situación meteorológica, entre ellas inundaciones, caídas de árboles y estructuras y deslizamientos.

El temporal se espera que ese alargue durante el fin de semana, al menos hasta la madrugada del lunes.