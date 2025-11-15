Autoridad Palestina pide a Israel que le permita enviar casas móviles a Gaza tras lluvias

El acuerdo de alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre, contempla la obligación de que Israel en esta primera fase garantice y agilice la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza.

Sin embargo, en los pocos pasos fronterizos que funcionan en Gaza, el Gobierno de Benjamín Netanyahu mantiene duras restricciones y largos controles que dilatan la llegada de los camiones con comida, medicinas y refugios.

La ANP recuerda, en un comunicado difundido por la agencia Wafa, que el temporal que ha golpeado la franja, deja "una difícil situación humanitaria que expone las vidas de niños, mujeres y ancianos a graves riesgos"

Además, en su nota pide directamente a Estados Unidos y al resto de mediadores del acuerdo, Egipto y Catar, que presionen a Israel "a fin de acelerar la entrada de casas prefabricadas y tiendas de campaña, con el fin de hacer frente a las duras condiciones climáticas".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Lo que queda en Gaza de tiendas de campaña deterioradas y rotas no impide que el agua se filtre y no proporciona ya protección a los ciudadanos", agrega.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gran parte de la población gazatí continúa malviviendo en tiendas de campaña tras perder sus casas por los bombardeos israelíes lanzados en estos dos últimos años.

La llegada de las primeras lluvias y del frío a Gaza este fin de semana ha expuesto la fragilidad de estas carpas, muchas de las cuales se han inundado e incluso han salido volando por el temporal.