David Trueba agradece a su público poder "sobrevivir en una industria que exige novedades"

Trueba participó en Logroño, en el norte de España, en un coloquio con el director y el guionista riojano Bernardo Sánchez tras la proyección de su última película, 'Siempre es invierno', con la que se cierra el Festival de Narrativas Cuéntalo.

Este cineasta y escritor cree que "hay todavía sorpresas" en su camino "y muchas cosas por hacer, porque el entusiasmo persiste".

En cada nuevo proyecto que emprende, asegura que aspira a vivir "una experiencia particular", para que no parezca que tiene un sello propio o una especie de industria con la que se repite el mismo producto constantemente.

De este modo, en cada trabajo intenta "generar una intimidad entre lo que tú estás contando y quien lo está leyendo o mirando", con el fin de establecer "un vínculo" con sus lectores y espectadores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

'Siempre es invierno', que es una adaptación de su novela 'Blitz' (2015), reflexiona sobre la incomunicación a través de la pareja formada por el arquitecto Miguel (David Verdaguer) y su novia, Marta (Amaia Salamanca), cuya relación ya llega rota a Lieja (Bélgica), donde viajan para asistir a un congreso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Después, el protagonista decide quedarse en la ciudad y redescubre el amor con Olga (Isabelle Renauld), una mujer casi 30 años mayor que él.

"Como habían pasado diez años desde la publicación de la novela, el proceso de adaptarla a un guion lo hice con la distancia con la que te enfrentas a una obra ajena, como si fuera de otro, porque tú has cambiado, eres diferente y hasta has olvidado muchas cosas", relata.

Para él, tanto la cinta como la novela tienen "su propia autonomía", ya que cree que "la clave de cualquier adaptación es que la película no sea dependiente de la obra literaria inicial y tenga vida propia".

El título hace referencia a un estado de ánimo que es bastante compatible con una parte de la sociedad, "como un periodo de hibernación, de querer vivir todos como en una burbuja, en una trinchera de protección".

Así, la película habla de ese proceso con el que se vuelve a retomar el calor de la vida y de la compañía, porque "al estar tan acorazado, te pierdes lo mejor de la vida".

Con el personaje protagonizado por la actriz francesa Isabelle Renauld ha querido "visibilizar" que las mujeres, a partir de cierta edad, siguen teniendo deseo y ganas de vivir.

Las actrices de edad madura han padecido durante años "una tiranía visual", ha constatado, porque estaban ocultas y parecía "vergonzoso" para una mujer hacerse mayor.

"En eso, el cine, la publicidad y la prensa femenina han tenido una importancia capital, al transmitir la idea de que una mujer con el tiempo solo empeora, cuando la realidad es que mejora, como un buen vino", subraya.

Por ello, Trueba, autor de otras cintas como 'La buena vida' (1996) o 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' (2013), aboga por "romper esa especie de dictadura visual" mostrando la belleza de las mujeres según se hacen mayores, porque "la belleza no es sinónimo de juventud".