El hombre acusado de matar a la cantante española Encarnita Polo está bajo custodia

El hombre, que tiene 66 años y no es un octogenario como inicialmente habían informado fuentes de la investigación, no había mostrado signos de agresividad en esta residencia para personas mayores.

Permanecerá bajo custodia policial hasta que sus condiciones permitan pasar a disposición judicial.

La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre el fallecimiento de la artista, que tenía 86 años, y que fue enterrada este sábado en el cementerio municipal de Ávila (centro de España).

"Para muchos fue una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones. Pero para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único", dijo su hija, Raquel Waitzman Polo, en el mensaje que envió a sus allegados.

Nacida en Sevilla en 1939, Encarna Polo logró convertirse en una de las figuras más destacadas del panorama musical español de los sesenta y setenta y una de las más populares gracias a la televisión, en la que siguió apareciendo como invitada tras haber dejado el mundo discográfico.

Triunfó con temas como 'Paco, Paco, Paco' y con otros como 'Pepa Bandera'.

En noviembre de 2012 desveló ser una de las personas afectadas por una estafa bancaria en España y aseguró haber perdido considerables fondos. Los últimos años vivió alejada de los medios de comunicación y fue tratada de un cáncer.