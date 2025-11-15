España celebra el acuerdo entre RDC y el grupo M23 como "un paso más hacia la paz"

"Celebro la firma hoy en Doha del acuerdo entre el Gobierno de RDC y el M23, un paso más hacia la paz y estabilidad en la región de Grandes Lagos", escribió Albares en su cuenta de la red social X.

El documento fue rubricado por representantes de ambas partes en Doha, la capital catarí, que desde el pasado abril ha mediado en las conversaciones, según recogen medios locales.

Albares agradeció a Catar "su determinación y la labor de mediación para la consecución del acuerdo" y a las partes "su espíritu constructivo".

El texto firmado no constituye aún un acuerdo de paz definitivo, sino que establece la metodología y el calendario de las próximas negociaciones.

Eso sí, ambas partes han confirmado con este texto el cese de las hostilidades y han reiterado su compromiso de liberar a los prisioneros, en línea con los mecanismos ya acordados en sucesivas reuniones celebradas en septiembre y octubre.

Desde 1998, el este de la República Democrática del Congo sufre un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco).

El conflicto empeoró a finales de enero pasado, cuando el M23, respaldado por Ruanda -según la ONU y varios países occidentales-, tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte;, y semanas después de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.