Estado mayor ucraniano confirma el ataque a refinería de petróleo en región rusa de Riazán

"Con el fin de reducir la capacidad del enemigo para lanzar ataques con misiles y bombas, las unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron la refinería de petróleo 'Riazánskaya', en la región de Riazán, en la Federación Rusa", indica un comunicado publicado en Telegram.

El Estado Mayor precisa que la producción de esta refinería incluye gasolina A-92/95/98/100, diésel, combustible para aviones, gases licuados y otros productos derivados del petróleo y produce una media de 840.000 toneladas al año de queroseno de aviación TS-1, utilizado por las fuerzas aéreas y espaciales de los ocupantes rusos.

El comunicado agrega que se registraron numerosas explosiones y un importante incendio en el recinto.

Además, las fuerzas ucranianas atacaron una estación de radar Nebo-U en el territorio ocupado de Crimea, un tren militar en la zona de Tokmak, en la región de Zaporiyia, y una concentración de efectivos enemigos cerca de Volchansk, en la región de Járkov.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Todavía se están aclarando los resultados de estos ataques, agrega el informe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Las fuerzas de defensa siguen tomando todas las medidas necesarias para socavar el potencial militar, económico y ofensivo de los ocupantes rusos y obligar a la Federación Rusa a poner fin a la agresión armada contra Ucrania", subraya el Estado Mayor.