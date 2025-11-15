Estatal eléctrica venezolana denuncia "sabotaje" que causó caída de torres de transmisión

Según un comunicado, el denunciado sabotaje tenía como objetivo "desestabilizar un servicio público esencial para el pueblo oriental", lo que, señaló la empresa, "evidencia la crudeza de una guerra no convencional que atenta contra el bienestar" de los venezolanos.

Sin embargo, prosiguió Corpoelec, el país suramericano "continúa reafirmando, de manera firme e inequívoca, su convicción de ser libre e independiente, avanzando por su propio camino".

"Exhortamos al pueblo venezolano a mantener la confianza, seguros de que la entrega, el compromiso y la conciencia patriótica de nuestros trabajadores garantizarán la continuidad y eficiencia del servicio", expresó la estatal, que informó del comienzo de "labores de reparación" de la infraestructura afectada.

El pasado septiembre, Corpoelec denunció en menos de una semana dos ataques contra líneas de transmisión, lo que atribuyó a lo que denomina una "guerra eléctrica promovida por grupos que operan al servicio de intereses oscuros y agendas desestabilizadoras", sin mencionar a alguien en concreto.

En todo caso, señaló entonces que estos "ataques" se producen en un escenario de "escalada bélica y psicológica" por parte del "imperio norteamericano", en alusión a Estados Unidos, que mantiene desde agosto un despliegue militar en el mar Caribe cerca de la nación suramericana, visto por el chavismo como una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen".

La nación petrolera enfrenta constantemente fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en estados alejados de Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza reiteradamente a la oposición, pese a que militares vigilan las instalaciones del sector.

Por su parte, opositores y expertos denuncian como posibles causas la mala gestión, la falta de mantenimiento y la corrupción.

En febrero, el Ministerio de Energía Eléctrica denunció un "ataque terrorista" contra torres de transmisión en Anzoátegui, del que acusó a la "derecha extremista", a la que también responsabilizó de otra acción de este tipo en el estado Aragua (centro) en mayo pasado.