Fuerzas armadas ucranianas detuvieron 107 ataques rusos en el frente de Pokrovsk

Según el parte actualizado de las 8.00 de la mañana (07.00 GMT), "los defensores detuvieron 107 acciones de asalto y ofensiva del agresor en las zonas de las localidades de Volodímirivka, Nikanorivka, Ródinske, Novopávlivka, Lisivka, Pokrovsk, Kotline, Udachne, Molodetske, Kotlyarivka, Goríjove, Filiya y Dachne".

En la dirección de Kostantínivka, el ejército ruso llevó a cabo 35 ataques y en la de Limán, 25.

En el frente de Oleksándrivka, las fuerzas ucranianas repelieron 18 ataques, y en el de Sloviánsk, 17, mientras que en el de Gulyaypole, los rusos llevaron a cabo 15 acciones de asalto.

En las direcciones de Slobozhanski Norte y Kursk se produjo un enfrentamiento armado. Las fuerzas rusas lanzaron tres ataques aéreos con cinco bombas guiadas, y llevaron a cabo 199 bombardeos, tres de ellos con sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la dirección de Slobozhanski Sur, se registraron 11 enfrentamientos armados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el frente de Kúpiansk los rusos llevaron a cabo cinco ataques, y en la de Oríjiv, cuatro, mientras que en el de Kramatorsk se registraron cuatro enfrentamientos.

En general, las fuerzas rusas lanzaron dos ataques con misiles contra las posiciones de las unidades ucranianas y las poblaciones, en los que utilizaron 23 misiles, así como 52 ataques aéreos con 111 bombas guiadas, además de 4.239 bombardeos, 169 de ellos con sistemas de lanzamiento múltiple, y utilizó 4.863 drones kamikaze.

Durante las últimas 24 horas, la aviación, las fuerzas de misiles y la artillería de las Fuerzas de Defensa ucranianas atacaron ocho zonas de concentración de personal y otra instalación importante de los invasores rusos, agrega el parte.