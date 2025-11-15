Gobernadora hispana de la Fed que renunció en agosto violó normas de ética, según reporte

Kugler, quien llegó al puesto en 2023 nominada por el entonces presidente Joe Biden (2021-2025), o su marido compraron y vendieron acciones de compañías como Apple, Southwest Airlines, Cava Group y Caterpillar en 2024, además de realizar transacciones financieras cerca de juntas de decisiones de la Fed, de acuerdo con el informe.

El reporte se deriva de la declaración financiera de la exgobernadora, "que agentes de ética se negaron a certificar" y refirieron a principios de 2025 a la Oficina de Ética del Consejo y a la Oficina del Inspector General independiente de la FED para su revisión.

"Consistente con su declaración del 15 de septiembre de 2024, el esposo de la Dra. Kugler realizó cierta actividad de compraventa de acciones, sin el conocimiento de la Dra. Kugler y ella afirma que su esposo no quiso violar ninguna regla o política", establece el documento.

Las normas de la Fed impiden a sus gobernadores realizar este tipo de operaciones en determinados periodos antes de las juntas de política monetaria para evitar conflictos de interés.

Los cuestionamientos éticos se revelan tras la dimisión de Kugler en agosto, cuando se retiró sin más explicaciones meses antes de la esperada conclusión de su cargo, en enero de 2026, por lo que el presidente Donald Trump la reemplazó con Stephen Miran, líder de su Consejo de Asesores Económicos.

Además, ocurren en medio de las presiones a las que Trump está sometiendo a la Fed y su presidente, Jerome Powell, para intentar que bajen aún más los tipos de interés, pues el mandatario también está intentando despedir a Lisa Cook, otra gobernadora del banco, a la que acusa de fraude hipotecario.

La Fed anunció en octubre una reducción de los tipos de interés en un cuarto de punto, lo que dejó el precio del dinero en un nivel entre el 4 % y el 3,75 %, aunque Trump ha considerado insuficiente estos niveles y acusa a Powell de ir demasiado lento.