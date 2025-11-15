IFRC y ONG Nature Conservancy lanzan acuerdo de reducción desastres en Amazonas hasta 2035

"Junto con nuestros socios, nos estamos movilizando para proteger a las comunidades que se enfrentan a incendios forestales, sequías, inundaciones y desplazamientos climáticos. Nuestro objetivo no es solo anticiparnos y responder a los desastres y las crisis de salud, sino también ayudar a las personas a prosperar en medio de un clima cambiante", dijo la directora regional de la IFRC para las Américas, Loyce Pace.

El programa decenal, que va entre 2025 y 2035 y es parte de la Alianza para la Amazonía, está centrado en "la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia climática mediante la implementación de soluciones basadas en la naturaleza en toda la selva amazónica", según el comunicado.

Durante un evento en la COP30 en la ciudad de Belém, Brasil, las dos organizaciones hicieron un llamado para recaudar los primeros 12 millones de dólares para poner en marcha la fase inicial de este programa, cuyo objetivo es fortalecer la resiliencia de las comunidades amazónicas.

Dichas comunidades del Amazonas están amenazadas por incendios forestales, sequías, inundaciones, temperaturas extremas, complejidades socioeconómicas y desplazamientos.

"Esta alianza reúne lo mejor de la acción humanitaria y de desarrollo con la ciencia ambiental para apoyar a quienes protegen la Amazonía cada día", señalo la directora general de Clima Global de The Nature Conservancy, Clare Shakya.

La Alianza por la Amazonía es un esfuerzo colectivo a largo plazo que reúne a comunidades, pueblos indígenas, gobiernos y organizaciones comprometidos con la protección de la Amazonía, que además une conocimientos, recursos y alianzas para construir una selva más resiliente, sostenible e inclusiva, fomentando especialmente las alianzas entre los sectores humanitario, medioambiental y de desarrollo, según la información oficial.

Está estructurada en tres pilares que guían su acción a largo plazo e incorporan la adaptación dirigida localmente: el primero centrado en la gestión de riesgos y la acción climática anticipatoria; el segundo en los medios de vida sostenibles y resilientes; y el tercero promueve la salud integral y el bienestar de la comunidad.