La producción anualizada de Perú creció el 3,70 % hasta septiembre de 2025

El documento indica que la actividad productiva peruana acumulada en el año, de enero a septiembre, aumentó el 3,33 %, respecto al mismo periodo de 2024, según el informe técnico sobre Producción Nacional.

El dinamismo mostrado en septiembre responde a la actividad positiva de los sectores Construcción; Otros Servicios; Agropecuario; Comercio; Minería e Hidrocarburos y Servicios de Gobierno.

El sector Agropecuario peruano registró un despegue del 12,10 %, respecto al mismo mes de 2024, por el comportamiento del subsector agrícola (18,44 %) y debido a los mayores volúmenes de producción de aceituna, palta ó aguacate, trigo, frijol grano seco, cebolla, café y caña de azúcar, luego de una mayor superficie sembrada de los principales productos agrícolas.

En paralelo, el subsector pecuario presentó un alza del 3,45 %, como resultado de los mayores volúmenes de producción de ave (4,9 %), porcino (3,6 %), leche fresca (3,6 %) y huevos (1,0 %).

Por su parte, el sector Construcción creció el 10,24 %, con relación a setiembre de 2024, por el incremento del consumo interno de cemento (11,15 %) y del avance físico de obras públicas (8,55 %).

A su vez, el sector Pesca creció el 6,37 %, explicado por el aumento de la captura de especies de origen marítimo (14,11 %), principalmente de recursos para el consumo humano directo (14,33 %), reflejado en los embarques de especies destinadas a la elaboración de enlatado (91,3 %), consumo en estado fresco (18,5 %) y para congelación (9,1 %), pero disminuyó el desembarque para la preparación de curado (-58,1 %).

Otro sector importante en la economía de Perú fue la Minería e Hidrocarburos, que creció el 2,09 % en septiembre último, por el desempeño positivo del subsector minero metálico que creció el 2,28 %, debido al incremento de la producción de zinc (25,5 %), cobre (3,2 %), plata (11,3 %), plomo (18,7 %), oro (1,6 %) y estaño (13,4 %); a diferencia del comportamiento desfavorable de la producción de molibdeno (-27,3 %) y de hierro (-0,3 %).

El subsector hidrocarburos registró una variación positiva de 0,78 %, que obedeció al mayor volumen de petróleo crudo (21,8 %); mientras que hubo retrocesos en la producción de gas natural (-6,7%) y de líquidos de gas natural (-3,8%).

Según el informe del INEI, el sector Manufactura creció el 1,73 %, respecto a setiembre de 2024, por el desempeño positivo del subsector fabril primario (6,70 %) y fabril no primario (0,36 %).

En tanto, el sector Comercio se incrementó el 3,95 %, impulsado por la venta al por mayor (3,55 %) y al dinamismo observado en el rubro de combustibles (gasohol, diésel, gasolina) y lubricantes, por la demanda de estaciones de servicio, grifos y del sector industrial.

Por otro lado, el sector Financiero y Seguros sufrió un estancamiento, al crecer solo el 0,06 %, a raíz de los mayores créditos (2,64 %) otorgados por el sistema financiero, pero con una contracción de los depósitos (-0,05%).

Igualmente, el sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información se redujo en -0,12 %, con relación a setiembre de 2024; por el resultado del subsector Telecomunicaciones (-0,88 %); mientras que aumentó el subsector Otros Servicios de Información (4,68 %).