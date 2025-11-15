La RD del Congo y el M23 firman en Catar el marco para un futuro acuerdo de paz

El documento fue rubricado por representantes de ambas partes durante una ceremonia celebrada en Doha, la capital catarí, que desde el pasado abril ha mediado en las conversaciones, según recogen medios locales.

No obstante, el texto no constituye aún un acuerdo de paz definitivo, sino que establece la metodología y el calendario de las próximas negociaciones

Ambas partes confirmaron en el texto el cese de las hostilidades y reiteraron su compromiso de liberar a los prisioneros, en línea con los mecanismos ya acordados en sucesivas reuniones celebradas en septiembre y octubre.

El acuerdo marco prevé, asimismo, la elaboración de una serie de protocolos, varios de los cuales deberán negociarse en las semanas posteriores a la firma.

Catar ha acogido desde abril varias rondas de conversaciones directas entre el Gobierno congoleño y el M23, que condujeron a la firma, el pasado 19 de julio, de una declaración de principios para poner fin a los combates.

En ese documento, ambas partes se comprometieron a aplicar sus disposiciones antes del 29 de julio e iniciar las negociaciones sobre el acuerdo definitivo antes del 8 de agosto, con una firma prevista para el día 18, plazos que finalmente no se cumplieron.

Asimismo, el pasado 14 de octubre, la RDC y el M23 firmaron en Doha un acuerdo para supervisar un eventual alto el fuego, lo que representó un avance significativo en las conversaciones.

El conflicto en el este congoleño empeoró a finales de enero pasado, cuando el M23, respaldado por Ruanda -según la ONU y varios países occidentales-, tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte; y semanas después de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.

Las perspectivas de una salida negociada del conflicto se reactivaron con la firma en Washington el pasado 27 de junio de un acuerdo de paz a nivel ministerial entre la RDC y Ruanda, así como con la declaración de principios adoptada entre el M23 y el Gobierno congoleño.

Desde 1998, el este de la RDC sufre un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco).