Las películas ganadoras del 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

El 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata reconoció a películas, directores y actores destacados de la producción internacional, latinoamericana y argentina, así como a cortometrajes y proyectos en desarrollo.

La marroquí 'Calle Málaga'resultó la gran triunfadora de la muestra con tres galardones.

Fue el largometraje ganador de la competencia internacional y su protagonista, Carmen Maura, se llevó en la misma categoría el premio a la mejor interpretación femenina. También se adjudicó al filme el Premio del Público.

En la competencia argentina, 'Risa y la cabina del viento', de Juan Cabral, fue consagrada como mejor largometraje y también ganó el premio a la mejor dirección.

El premio al mejor largometraje en la competencia latinoamericana fue para otra película argentina, '3000Km en bicicleta', de Iván Vescovo.

La película italiana 'La Gioia' se llevó los premios a la mejor dirección, por el trabajo de Nicolangelo Gelormini y la mejor interpretación masculina, por la actuación de Saul Nanni.

La coproducción franco-suiza 'Vache Folle', de Hugo Diego García y Lorenzo Bentivoglio, obtuvo el Gran Premio del Jurado y el premio al mejor guion, este último compartido con '&Sons', la película originaria del Reino Unido que dirigió el argentino Pablo Trapero.

El cortometraje 'Sexo a los 70', de Vanesa Romero, ganó la Competencia Internacional de Cortometrajes, mientras que 'Domingo familiar', de Gerardo del Razo, obtuvo el galardón latinoamericano y 'Tu cuerpo en mi habitación', de Axel Cheb Terrab, se impuso en la Competencia Argentina de Cortometrajes.

El jurado otorgó además varias menciones especiales en las competencias internacional, latinoamericana y argentina de cortos y largos, entre ellas para ‘The Sea’, ‘Leo & Lou’, ‘Presepio’, ‘Espina’, ‘Tres tiempos’, ‘Vlasta, el recuerdo no es eterno’, ‘āyí’ y ‘Valijero’.

La ceremonia de clausura se realizó en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium con la presencia del presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano, y del titular del Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata, Bernardo Martín, además del presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF), Luis Scalella.