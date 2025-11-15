Mauritania rescata a 227 migrantes tras diez días a la deriva y uno muere en el hospital

Según informaron los guardacostas este sábado en un comunicado, entre los migrantes había 135 procedentes de Gambia, 73 de Senegal, 17 de Guinea Conakri y dos de Guinea Bisáu.

Entre ellos había mujeres y niños, indicaron las mismas fuentes, que subrayaron que una vez interceptados, fueron conducidos al puerto de Nuadibú.

Y añadieron que algunos sufrían "gravemente de hambre y sed".

A su llegada al puerto, recibieron atención médica y la asistencia necesaria, incluyendo agua, alimentos, medicamentos y sueros, además del traslado de una quincena en estado crítico a los hospitales de la ciudad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Pese a los esfuerzos desplegados, un emigrante senegalés falleció poco después de su llegada al hospital", se lee en la nota.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, varios miembros del grupo fueron trasladados ante la Policía tras las declaraciones de algunos de sus compañeros que denunciaban "graves acontecimientos y actos de violencia" durante el viaje.