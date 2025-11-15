Miles de tiendas de campaña de desplazados inundadas en Gaza tras las intensas lluvias

Esta situación obligó a muchos gazatíes, cuyas pocas pertenencias han quedado empapadas por el temporal, a pasar la noche a la intemperie con bajas temperaturas.

En vídeos difundidos por canales palestinos personas desplazadas gritaban desesperadas tras ver sus tiendas inundadas y arrasadas por la tormenta.

La Defensa Civil palestina informó de que las zonas que quedaron más afectadas por las lluvias en el norte fueron Tunel, Al Daraj, Al Yarmouk, Al Zaytoun y el campamento de Al Shati, en ciudad de Gaza.

En la gobernación central las zonas más afectadas fueron Al Baraka y Al Bassa de Deir al-Balah y así como en algunos campamentos para personas desplazadas establecidos en las inmediaciones de la zona del mercado de Nuseirat.

En Jan Yunis, en el sur, decenas de carpas también se vieron afectadas por el temporal.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, expresó su preocupación por el hecho de que "miles de familias desplazadas se encuentren ahora completamente expuestas a las duras condiciones climáticas, lo que aumenta la preocupación por su salud y su protección".

La ofensiva israelí en estos dos últimos años ha destruido el 92% de las viviendas en la Franja, total o parcialmente, obligando a la mayoría de los residentes a refugiarse en tiendas de campaña que no ofrecen protección contra el calor del verano ni el frío del invierno.