Ministra de Seguridad de Argentina sobre la condena a la familia Sena: "Se hizo justicia"

"Se hizo justicia. Y la justicia, cuando llega, tiene que ser clara y ejemplar", escribió la ministra en su perfil de la red social X.

César Sena, de 21 años, fue declarado culpable del "delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por producirse en un contexto de violencia de género".

También fueron declarados culpables del mismo delito, pero en calidad de partícipes primarios, sus padres, los dirigentes sociales Emerenciano Sena (de 61 años) y Marcela Acuña (de 53).

"Estuve en el barrio de los Sena. Feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente. Así se sentían", expresó Bullrich, en relación al barrio Emerenciano, construido por los dirigentes sociales para las clases más necesitadas del Chaco.

Unas trescientas familias viven actualmente en el barrio en mención, que también cuenta con una biblioteca, una guardería, una escuela en la que se dictan carreras terciarias y se realizan formaciones en oficios, una radio, un centro de salud y un laboratorio.

El feminicidio de Cecilia Strzyzowski, de 28 años, el 2 de junio de 2023 en Resistencia, ciudad capital del Chaco, conmocionó al país y tuvo un fuerte impacto en la provincia, por la cercanía de los padres de Sena con el entonces gobernador de la provincia, el peronista Jorge Capitanich.

Los padres de César Sena y dos de sus colaboradores eran precandidatos a diputados en las elecciones Primarias Abiertas y Obligatorias (PASO) de 2023 dentro de la alianza electoral Frente Chaqueño, un espacio conducido por Capitanich.

Diez días después de la muerte de Strzyzowski, el colectivo político resolvió dar de baja sus precandidaturas, lo que no evitó que Capitanich perdiera las elecciones provinciales ante el actual gobernador, el radical Leandro Zdero, que encabezó el primer Gobierno no peronista de la provincia en dieciséis años.

Según la teoría del fiscal, validada este sábado por el Jurado popular que dictó el veredicto de culpabilidad, el feminicidio fue fruto de un plan familiar que tenía por objetivo hacer desaparecer a Strzyzowski, quien recientemente había contraído matrimonio con el hijo de los Sena.

Durante el juicio oral, los padres del feminicida denunciaron la utilización política del caso y se declararon inocentes, mientras que César Sena guardó silencio durante todo el debate.

También fueron hallados culpables de encubrimiento tres de los colaboradores de los Sena -Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo-, mientras que Griselda Reynoso fue declarada inocente.

La jueza técnica del debate, Dolly Fernández, será la encargada de dictaminar dentro de los próximos días las penas, que para los principales acusados podrían ser de cadena perpetua.