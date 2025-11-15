París celebra los 40 años de RSF con un llamamiento a defender la prensa libre

"No hay democracia posible sin una prensa libre, independiente, pluralista y honesta", afirmó Hidalgo, al recordar la colaboración de la capital francesa con RSF y su compromiso con la protección de los periodistas amenazados.

El acto reunió a autoridades locales, periodistas y creadores de contenido digital, con el objetivo de reflexionar sobre la evolución del periodismo y los desafíos que plantea la transformación tecnológica.

En una mesa redonda sobre la información en el futuro, moderada por Pierre Haski, presidente de RSF, participaron Héléna Berkaoui, redactora jefe del Bondy Blog, y Gaspard G, periodista y creador de contenidos en YouTube.

Los ponentes compartieron experiencias sobre cómo los nuevos formatos mediáticos logran acercar la información a públicos jóvenes y diversos, al tiempo que preservan la rigurosidad periodística.

Berkaoui destacó que el Bondy Blog nació en 2005 como un espacio para dar voz a los barrios populares, formando jóvenes periodistas y promoviendo la transparencia y verificación de fuentes.

"La información debe ser accesible y comprensible para todos, sin sacrificar la calidad ni los principios del periodismo", explicó, al subrayar la importancia de la representación social en las redacciones.

Gaspard G, que dirige un canal con más de un millón de suscriptores, explicó cómo el periodismo digital se adapta a los hábitos de consumo de las nuevas generaciones.

Su enfoque de 'slow journalism' permite ofrecer análisis profundos y documentales, mientras sortea los desafíos de los algoritmos que priorizan la publicidad y pueden invisibilizar ciertos contenidos.

"La soberanía digital es un tema crucial: un intermediario extranjero se sitúa hoy entre el ciudadano y el periodista", alertó Gaspard G.

Los ponentes coincidieron en que los nuevos medios permiten mayor diversidad y cercanía con las audiencias, pero plantean problemas de financiamiento y regulación.

Insistieron en la necesidad de equilibrar independencia editorial, sostenibilidad económica y pedagogía informativa para mantener la credibilidad y reforzar la confianza en los hechos.

El festival RSF, que celebra cuatro décadas de defensa de la libertad de prensa, también cuenta con exposiciones sobre medio ambiente, exilio y crisis internacionales, y actividades dirigidas a sensibilizar al público sobre la importancia de un periodismo libre y plural.